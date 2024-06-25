Италия спаслась от катастрофы в самом драматичном матче Евро-2024, забив гол на 98-й минуте. Видео

Сборная Италии по футболу в драматичном стиле пробилась в плей-офф чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии. "Скуадра адзурра" в третьем туре группы В встречалась с хорватами, которых устраивала только победа, и сумела выгрызть ничью на последней минуте встречи – 1:1.

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В первом тайме команды обменялись невероятными сейвами голкиперов, но пробить ни одного из них так и не смогли. Главные события в матче развернулись после перерыв.

На 54-й минуте лидер и капитан сборной Хорватии Лука Модрич не забил пенальти. Футболист "Реала" пробил в нижний угол, но вратарь Джанлуиджи Доннарумма мяч отбил.

Однако буквально через 40 секунд хорватский ветеран успел опередить защитников после того, как Доннарумма потащил удар форварда Хорватии Анте Будимира – 1:0.

После этого инициатива полностью перешла к итальянцам. Подопечные тренера Лучано Спаллетти 40 минут бились в стену перед штрафной соперника и, когда казалось, что действующих чемпионов ждет фиаско, сравняли счет. Нападающему Маттиа Дзакканьи удался роскошный удар с линии штрафной – 1:1.

Таким образом, "скуадра адзурра" вскочила в последний момент на вторую строчку и вышла в плей-офф, где 29 июня сыграет со Швейцарией. Хорватия же лишь теоретически может выйти в 1/8 финала, однако двух очков ей на 99% не хватит.

Евро-2024. 3-й тур

Группа В

Лейпциг, стадион "Ред Булл Арена"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды), арбитр VAR: Роб Диперинк (Нидерланды)

Хорватия – Италия – 1:1

Голы: Модрич, 55 – Дзакканьи, 90+8

На 54-й минуте Модрич не реализовал пенальти (вратарь)

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