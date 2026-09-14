"Не соответствует действительности": в ОГП официально опровергли заявление Кравченко о подозрении для директора НАБУ

Офис генерального прокурора опроверг заявление отстраненного на данный момент генпрокурора Руслана Кравченко о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу. Там подчеркнули, что правовых оснований для этого нет.

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Соответствующее заявление на официальных ресурсах ОГП было опубликовано вечером 14 сентября. "В связи с распространением заявления о якобы сообщении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ОГП подчеркнули, что в рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, не сообщали о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Правовых оснований для этого нет, поэтому заявления Кравченко о якобы подозрении "были лишены юридического смысла".

"Таким образом, соответствующие отметки в ЕРДР о сообщении о подозрении были отменены", – заявили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам главы ОГПУ, он якобы подделывал официальные документы для получения неправомерной выгоды.

Еще одно подозрение подписано в отношении "лица, близкого к руководителю САП", сообщил Кравченко в видеообращении на своем канале в Telegram. Глава ОГПУ также заявил, что целью операции "Карфаген" якобы было стремление антикоррупционных структур получить доступ к материалам расследования ряда уголовных дел, и отметил, что ранее его от подписания подозрений "политически сдерживал президент".

"У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу депутатов поддержать это увольнение безотлагательно", – отметил Владимир Зеленский.

Заявление Кравченко об отставке народные депутаты рассмотрят во вторник, 15 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили от должности семерых сотрудников. Сам Руслан Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

Вскоре он все же подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Кравченко назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

А уже 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

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