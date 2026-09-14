"Всем красный": в Киеве введут новый режим работы светофоров во время минуты молчания. Все подробности

В Киеве со вторника, 15 сентября, начнут поэтапно вводить режим светофоров "Всем красный". Он будет действовать во время ежедневной минуты молчания и будет означать остановку транспорта в память о погибших героях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Режим не будет применяться во время воздушной тревоги.

Что известно

"С 15 сентября в 9:00 в Киеве начнётся поэтапное введение режима светофорного регулирования "Всем красный" во время ежедневной общенациональной минуты молчания в память о погибших в результате вооружённой агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, на первом этапе режим будет действовать на 18 светофорных объектах в центральной части города. В частности, на площади Украинских Героев, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной. В дальнейшем его будут распространять на другие участки с учётом технических возможностей.

Так, светофоры:

в 9:00 одновременно будут подавать красный сигнал для автомобилей, пешеходов и велосипедистов;

в 9:01 вернутся к обычному режиму.

В КГГА подчеркнули, что на время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт. Режим "Всем красный" не будет применяться во время воздушной тревоги. Оперативный и специальный транспорт с включенными световыми и звуковыми сигналами сможет продолжать движение.

О начале минуты молчания и ее продолжительности будут сообщать через систему оповещения.

"Ежедневно в 9:00 призываем водителей и пешеходов остановиться и почтить память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Правила дорожного движения относительно проезда на красный сигнал светофора остаются без изменений", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский графический дизайнер и военный Богдан Гдаль создал мобильное приложение "Минута памяти". Ежедневно в 09:00 оно уведомляет пользователей о том, что началась общенациональная минута молчания в память о всех погибших во время полномасштабной войны.

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