Евро-2024. Португалия добыла драматичную победу на последних секундах. Видео

Сборная Португалии по футболу победила команду Чехии в 1-м туре чемпионата Европы-2024. Поединок на "Ред Булл Арена" в Лейпцигу завершился со счетом 2:1.

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Фавориты с первых минут завладели игровым преимуществом, раз за разом накатывая атаки на ворота Станека. Роналду и Ко доминировали на поле, однако неожиданно пропустили первыми. На 62-й минуте счет открыл Лукаш Провод.

Сенсационный результат продержался 7 минут, когда Робин Гранац срезал мяч в собственные ворота.

Окрыленные успехом подопечные Роберто Мартинеса устроили настоящий штурм, и сперва забили из офсайда, а на последних секундах, уже по правилам.

Португалия – Чехия 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 62 Провод, 1:1 – 69, автогол Гранач, 2:1 – 90+2 Франсишку Консейсау.

Португалия – Диогу Кошта, Диогу Далот (Инасиу, 63), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Нету, 90), Жоау Канселу (Семеду, 90), Бруну Фернандеш, Витинья (Франсишку Консейсау, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63), Роналду.

Чехия – Станек, Цоуфал, Гранач, Голеш (Хоры, 90), Крейчи, Доудера, Провод (Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Шик (Хитил, 61), Кухта (Лингр, 60).

Предупреждения: Рафаэл Леау (39), Шик (57), Франсишку Консейсау (90+3).

В другом матче группы F Турция обыграла Грузию.

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