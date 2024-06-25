На Евро-2024 случилась грандиозная сенсация. Видео

Сборная Нидерландов сенсационно проиграла команде Австрии на Евро-2024. Поединок на арене "Олимпиаштадион" в Берлине завершился со счетом 2:3. В параллельном матче группы D Франция, также сенсационно упустила победу над Польшей (1:1).

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Поединок с Австрией для подопечных Рональда Кумана началась неудачно. Несмотря на односторонний прогноз букмекеров, уже на 6-й минуте Дониелл Мален забил в свои ворота.

После этого на поле шла позиционная борьба с большим количеством борьбы, но голово зрители не увидели.

Все изменилось после перерыва. Второй тайм стал одним из самых ярких на ЧЕ-2024. На гол Гакпо, который на 47-й минуте вывел "оранжевых" вперед, Австрия ответила точным ударом Шмида.

Депай на 75-й минуте вновь вернул преимущество Нидерландов и вновь Австрия ушла от ничьей. Забитцер убежал в контратаку, получил пас от Баумгартнера и забил победный мяч.

Итоговая таблица в квартете D посрамила многих прогнозистов. Австрия с 6 очками сенсационно первая. Франция на втором месте (5).

Нидерланды с 4 баллам стали третьими, и с большой долей вероятности попадут в 1/8 финала как одна из лучших третьих команд.

По состоянию на 25 июня рейтинг третьих команд ЧЕ-2024 выглядит следующим образом.

Напомним, что в среду, 26 июня, свой матч 3-го тура чемпионата Европы по футболу-2024 проведет и Украина. Уже известны телеканалы, который покажут поединок, а также прогноз букмекеров на эту игру.

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