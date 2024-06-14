Удаление и полный разгром: Германия нокаутировала Шотландию в первом матче Евро-2024

14 июня в стартовом матче чемпионата Европы по футболу-2024 сборная Германии, которая является хозяйкой турнира, прошлась катком по сборной Шотландии, разгромив "Тартановую армию" со счетом 5:1. Представители группы А провели поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене, однако борьбы на поле не получилось.

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Немцы изначально считались абсолютными фаворитами встречи и подтвердили прогнозы букмекеров, убив интригу уже под конец первого тайма. А шотландцы, которых накануне стартового матча пытался вдохновить легендарный земляк сэр Алекс Фергюсон, никак не могли найти свое место на поле и нащупать слабость соперника.

Не помогла британской сборной и самоотверженная поддержка фанатов, которые буквально заполонили улицы Мюнхена – порядка 200 000 болельщиков перед матчем опустошали запасы пива в местных кафе и барах, а потом старались дать импульс своей команде.

Но немцы предложили сопернику такой темп, к которому подопечные Стива Кларка оказались не готовы. Уже на первой минуте голевой шанс не использовал Флориан Вирц, вышедший один на один с голкипером гостей, однако перекинуть его не сумел. И только потом арбитр зафиксировал "вне игры".

Но немцы продолжали искать пути к воротам соперника и на 10-й минуте Вирц исправился и, воспользовавшись передачей с правого фланга Киммиха, пробил метром с 18-ти Ангуса Ганна. Голкипер британцев в прыжке дотянулся до мяча пальцами, но спасти свою сборную не сумел.

После пропущенного мяча гости попытались создать проблемы для защиты бундестима, однако подопечные Юлиана Нагельсманна шли в отбор, едва лишившись мяча. А при таком интенсивном прессинге хозяев для шотландцев было проблематично дойти до чужой штрафной. Не говоря уже про опасные удары по воротам Мануэля Нойера.

А вот немецкие футболисты удвоили счет уже на 19-й минуте, когда Гюндоган бросил в прорыв Хаверца, полузащитник "Арсенала" обработал мяч и покатил на 11 метров на Мусиалу. Тут уж "десятка" бундестима спокойно уложил защитника и мощно вколотил в верхний угол.

На 25-й минуте Шотландия едва не получила пенальти в свои ворота после фола на Джамале Мусиала, однако, к счастью для нее, после просмотра повтора эпизода арбитр указал на штрафной, а голкипер после удара оказался на месте.

На 42-й минуте немцы снова расстреливали Ганна. Шотландский вратарь сумел парировать удар по центру, мяч отскочил к Гюндогану, который уже готов был его добивать с линии вратарской, но его буквально скосил двумя ногами Портеус.

После просмотра повтора эпизода судья указал на пенальти в ворота гостей и удалил фолившего британца. И это был приговор для Шотландии, которая осталась в меньшинстве еще до конца первого тайма, а затем Хаверц сделал счет 3:0, реализовав пенальти и разведя вратаря и мяч по разным углам.

Уходя на небольшой отдых гости выглядели растерянными и деморализованными. И после перерыва рисунок игры сильно не изменился – к 70-й минуте шотландцы так и не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, а вышедший на замену Фюллькруг довел разгром до 4:0, едва не порвав сетку выстрелом с 13 метров.

Казалось, что Шотландии в этом поединке ничего не светит, кроме как еще пара-тройка мячей в ворота Ганна, но гости ухитрились забить гол престижа. Правда, за них это сделал защитник бундестима Рюдигер, который на 88-й минуте неудачно подставил голову после подачи со штрафного и скидки Маккенны. Этот гол стал историческим шотландцев – первым на чемпионатах Европы.

Но точку в этой встрече поставила Германия. Уже на 3-й компенсированной минуте Эмре Джан красиво закрутил мяч с 20 метров в дальний угол ворот соперника.

После этого стартового разгрома 5:1 немцы возглавили свою группу. Помимо Германии и Шотландии в квартете А выступают сборные Швейцарии и Венгрии, которые проведут первый матч на Евро-2024 в субботу, 15 июня, в 16:00 по Киеву.

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