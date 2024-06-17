Фиаско в Мюнхене. Украина – Румыния: видео голов матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу провально стартовала на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Команда Сергея Реброва неожиданно не смогла ничего поделать в поединке против Румынии, которая шокировала "сине-желтых" тремя забитыми мячами – 0:3.

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Футболисты нашей команды полностью проиграли сопернику в силовой борьбе и желании. "Трехцветные", которые считались аутсайдерами игры, доминировали в эмоциональном плане.

В первом тайме команда Румынии воспользовалась ошибкой голкипера Андрея Лунина и защитника Николая Матвиенко, который под прессингом не смогли вывести мяч из обороны.

"Сине-желтые" проигрывали все подборы и нейтральные мяча, за что поплатились во втором тайме. Всего за четыре минуты Лунин еще дважды вынимал мяч из сетки.

Вашему вниманию видео голов в матче.

Румыния – Украина 3:0

Голы: Станчу, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марин – Ман (Хаджи, 62), Р. Марин, Станчу (Раковицан, 87), Коман (Михейле, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76)

Украина: Лунин – Конопля (Тимчик, 72), Забарный, Матвиенко, Зинченко – Судаков, Степаненко (Бражко, 62), Шапаренко (Яремчук, 62) – Цыганков (Ярмоленко, 62), Довбик, Мудрик

Гол Станчу

Гол Марина

Гол Дрегуша

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о запрете российских флагов на матчах сборной Украины на ЧЕ-2024.

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