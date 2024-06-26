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Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,7 т.
Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Бельгии в третьем туре чемпионата Европы-2024. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

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В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию игры Украина – Бельгия.

Еще перед стартом игры стало известно, что ни Михаил Мудрик, ни Виктор Цыганков не смогут помочь команде. Потеряв обоих ключевых фланговых хавбеков, Сергей Ребров решил начать матч со схемой 5-3-2, выставив на острие атаки Довбыка и Яремчука.

Игра началась в невысоком темпе. Ни одна из сборных не форсировала события, подолгу готовя позиционные атаки. Украина старалась "работать" левым флангом, где старался Миколенко. Бельгийцы ответили выпадом Лукаку, удар которого парировал Трубин.

Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

К 12-й минуте Бельгия захватила контроль мяча, серьезно обосновавшись на половине поля украинцев, пытаясь разрезающими передачами вывести своих форвардов на ударную позицию.

К середине тайма на поле арены в Штутгарте по прежнему был неспешный позиционный футбол. Бельгийцы все больше и больше доминировали, обостряя ситуацию забросами на фланги нашей штрафной. Украина очень дисциплинировано действовала в обороне, страхуя друг друга.

Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

На 28-й минуте Довбик убежал от соперника, но не смог грамотно распорядится мячом. Артем отдал назад на Судакова, а тот пробил очень неточно.

Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

Судаков пытаясь перехватить мяч получил тяжелый удар по ноге, но смог продолжить встречу.

В следующей контратаке Украина имела великолепный шанс открыть счет, но Яремчук не стал бить сам из выгодного положения и при этому не смог выкрутить на Довбика.

Второй тайм также начался с атак подопечных Тедеско, которые упустили 100% возможность забить гол. Доку сделал прострельную передачу, на которую не успел Лукаку.

Сборная Бельгии спокойно катала мяч в районе центрального круга, ничего не позволяя сделать нашим соотечественникам.

Ребров на 70-й минуте выпустил свежих Степаненко, Малиновского и Ваната, что немного оживило игру. Обе команды не устраивал ничейный результат, поэтому опасные моменты начали появляться и у одной и у другой стороны.

На таранный проход Довбика, бельгийские футболисты ответили мощным ударом Яника Карраско.

Малиновский мог забить гол-шедевр с углового, но голкипер Кен Кастельс успел в последний момент вынести круглый снаряд из рамки.

Спустя несколько минут Малиновский бил второй раз, но попал в защитника.

Судаков на последних секундах имел великолепный шанс выиграть матч, но не смог вложиться в удар.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

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