Сборная Украины не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Бельгии в третьем туре чемпионата Европы-2024. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

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В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию игры Украина – Бельгия.

Еще перед стартом игры стало известно, что ни Михаил Мудрик, ни Виктор Цыганков не смогут помочь команде. Потеряв обоих ключевых фланговых хавбеков, Сергей Ребров решил начать матч со схемой 5-3-2, выставив на острие атаки Довбыка и Яремчука.

Игра началась в невысоком темпе. Ни одна из сборных не форсировала события, подолгу готовя позиционные атаки. Украина старалась "работать" левым флангом, где старался Миколенко. Бельгийцы ответили выпадом Лукаку, удар которого парировал Трубин.

К 12-й минуте Бельгия захватила контроль мяча, серьезно обосновавшись на половине поля украинцев, пытаясь разрезающими передачами вывести своих форвардов на ударную позицию.

К середине тайма на поле арены в Штутгарте по прежнему был неспешный позиционный футбол. Бельгийцы все больше и больше доминировали, обостряя ситуацию забросами на фланги нашей штрафной. Украина очень дисциплинировано действовала в обороне, страхуя друг друга.

На 28-й минуте Довбик убежал от соперника, но не смог грамотно распорядится мячом. Артем отдал назад на Судакова, а тот пробил очень неточно.

Судаков пытаясь перехватить мяч получил тяжелый удар по ноге, но смог продолжить встречу.

В следующей контратаке Украина имела великолепный шанс открыть счет, но Яремчук не стал бить сам из выгодного положения и при этому не смог выкрутить на Довбика.

Второй тайм также начался с атак подопечных Тедеско, которые упустили 100% возможность забить гол. Доку сделал прострельную передачу, на которую не успел Лукаку.

Сборная Бельгии спокойно катала мяч в районе центрального круга, ничего не позволяя сделать нашим соотечественникам.

Ребров на 70-й минуте выпустил свежих Степаненко, Малиновского и Ваната, что немного оживило игру. Обе команды не устраивал ничейный результат, поэтому опасные моменты начали появляться и у одной и у другой стороны.

На таранный проход Довбика, бельгийские футболисты ответили мощным ударом Яника Карраско.

Малиновский мог забить гол-шедевр с углового, но голкипер Кен Кастельс успел в последний момент вынести круглый снаряд из рамки.

Спустя несколько минут Малиновский бил второй раз, но попал в защитника.

Судаков на последних секундах имел великолепный шанс выиграть матч, но не смог вложиться в удар.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

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