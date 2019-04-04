Дебати з Зеленським: Порошенко відповів на виклик

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення на дебати від кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У Twitter Порошенко було опубліковано відповідне відеозвернення, на якому він погодився зустрітися з новоспеченим політиком на НСК "Олімпійський" в Києві.

"Володимире Олександровичу, я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні, головні відмінності — стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Моя країна — це сильна європейська Україна, яка ніколи ні перед ким не стане на коліна. Дебати — це не шоу. Виборча кампанія — це подія, яка визначає майбутнє країни і нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. і бути президентом і головнокомандувачем це не гра, не бажання сподобатися. Бути президентом і головнокомандувачем — значить нести відповідальність за людей, за країну і всередині України і на міжнародному рівні. Дебати — це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, цінності, історичний вектор і пріоритети. Країна не просто вибирає, вона довіряє свою долю", — виступив з промовою Порошенко.

"Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Громадського телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю вас, Володимире Олександровичу", — заявив він.

У своєму зверненні Зеленський дав добу на роздуми чинному главі держави, нагадавши, що під час виборів у 2014 році Порошенко відмовився від дебатів з Юлією Тимошенко через війну на Донбасі.

Зеленський виступив за те, щоб дебати відбулися на "Олімпійському" таким чином, щоб всі канали мали можливість транслювати їх в прямому ефірі, і щоб до них були допущені всі бажаючі журналісти. Також він закликав Порошенка пройти з ним медичну експертизу і довести, що серед них "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Крім цього, актор зажадав, щоб Порошенко в знак поваги до громадян, які підтримали його (понад 30% голосів у першому турі), публічно визнав, що дебати пройдуть "не з маріонеткою Кремля або Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом , а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським".

Відзначимо, незабаром після звернення Зеленського народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Марія Іонова заявила, що "Президент Порошенко – європеєць і він не буде зустрічатися на стадіоні", наполягаючи на дебатах в телестудії.

Правила дебатів пропісані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Смороду могут відбуватіся на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всех телеканалах для десятків миллионов людей.



Альо стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 - Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2019 р.

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