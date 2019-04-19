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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський вилаявся на дебатах: з'явилося відео

35.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час своєї заключної промови на дебатах на НСК "Олімпійський" нецензурно висловився про реформи в Україні.

"Медицина, з приводу реформи. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, доступних цін на ліки немає, нормальних умов у лікарнях немає, нормальних зарплат у лікарів немає, то яка це наф*г реформа?" – емоційно відреагував Зеленський.

У відповідь він зірвав шквал оплесків у аудиторії.

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Зеленський вилаявся на дебатах: з'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко вважає, що Зеленський буде слабким главою держави в разі перемоги, а ризики від його приходу до влади "зашкалюють".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019дебати
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Зе і його команда виглядала як банда дрібних гопників - це факт. Всі його тези - набір московських фейків та популістських заяв. Невже люди поведуться на таке?
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
на фиг - это мат? а что тогда бляха муха
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Порошенко довів що він справжній Козак...пішов на сцену до зелі-дезертира,і виступав перед натовпом практично ворогів..які користуються безвізом,не відчули на своїй території війни,які просто голосують на демократичних виборах....якщо би він був підлий він би задіяв весь свій владний потенціал і просто б його розтоптав....а зараз виявляється що сєпари це шляхетні повстанці! Зрадник і просто покидьок! Слава Україні!
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