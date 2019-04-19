Зеленський вилаявся на дебатах: з'явилося відео

Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час своєї заключної промови на дебатах на НСК "Олімпійський" нецензурно висловився про реформи в Україні.

"Медицина, з приводу реформи. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, доступних цін на ліки немає, нормальних умов у лікарнях немає, нормальних зарплат у лікарів немає, то яка це наф*г реформа?" – емоційно відреагував Зеленський.

У відповідь він зірвав шквал оплесків у аудиторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко вважає, що Зеленський буде слабким главою держави в разі перемоги, а ризики від його приходу до влади "зашкалюють".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!