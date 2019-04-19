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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський — Порошенку: я не у прокурора, а вам — доведеться

3.9тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пригрозив президенту Петру Порошенку кримінальною справою проти нього вже найближчим часом.

Таку заяву він зробив під час передвиборних дебатів на НСК "Олімпійський". Так він відреагував на питання чинного президента Порошенка: "Людям все про мене відомо. Тепер хочу дізнатися про вас, про ваші цінності. Де ви бачите Україну через п'ять років?"

Зеленський — Порошенку: я не у прокурора, а вам — доведеться

"Я не у прокурора, мені нема чого там робити. А вам, можливо, доведеться. Україна йде в Європу. Я теж буду захищати європейський вибір", — заявив Зеленський.

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Також він додав, що в разі якщо він стане президентом всі, хто порушують закон, сядуть за грати.

"Всі, хто порушать закон, хто б це не був, Свинарчук, Гладковський, Коломойський, сядуть. Але це станеться не через два тижні, це не обіцянка, це серйозна справа, це справа українського суду... Сядуть, коли порушать закон", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів про зустріч із президентом України Петром Порошенком на вулиці Банковій.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
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Исаев Денис
Исаев Денис
Цирк с конями, клоуном и шоколадным поросёнком. Я понимаю конечно что демократия, но как говорится - такой хоккей нам не нужен.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Боты, веселитесь? Какие же вы жалки все...
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Livesey David
Livesey David
Зеленский щупает жинку за дупу, Пеця воет щёневмерлу, ахахаха, хахлы, спасибо за этот цирк! ))
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