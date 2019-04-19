Дебати на "Олімпійському" завершилися поцілунком: момент потрапив на відео

Після закінчення передвиборчих дебатів 19 квітня, які пройшли на НСК "Олімпійський" у Києві, кандидат у президенти Володимир Зеленський прямо на сцені поцілував дружину Олену.

Подію транслювали багато українських телеканалів (дивіться записи тут), і момент поцілунку потрапив на відео.

Відзначимо, в кінці дискусії політики, їх команди та глядачі заспівали національний гімн України.

Скріншот

При цьому Зеленський і Порошенко не потиснули один одному руки після завершення виступів, як це зробили на початку дебатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на стадіоні:

Зеленський пригрозив Порошенку кримінальною справою проти нього вже в найближчому часі.

Кандидати в президенти обидва встали на коліна на сцені. Цим жестом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули на Донбасі в ході війни з російськими окупантами.

Зеленський заявив, що в 2014 році підтримував Порошенка, "але помилився".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram