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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на "Олімпійському" завершилися поцілунком: момент потрапив на відео

1.1тЧитати матеріал російською

Після закінчення передвиборчих дебатів 19 квітня, які пройшли на НСК "Олімпійський" у Києві, кандидат у президенти Володимир Зеленський прямо на сцені поцілував дружину Олену.

Подію транслювали багато українських телеканалів (дивіться записи тут), і момент поцілунку потрапив на відео.

Відзначимо, в кінці дискусії політики, їх команди та глядачі заспівали національний гімн України.

Скріншот

Скріншот

Новини
Дебати на "Олімпійському": Зеленський поставив Порошенку гострі запитання

При цьому Зеленський і Порошенко не потиснули один одному руки після завершення виступів, як це зробили на початку дебатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на стадіоні:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Выборы 2019політикадебативидео
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М Олег
М Олег
Ну все, Порох теперь сядет))) Надо его отправить в штрафбат Донбаса и поставить над ним командиром тех, чью жизнь он подверг жестоким испытаниям и моральным потресениям!!! Порох преступник, он посылает людей на убийство гражлан Украины!!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Мля, ну жалко что не подрались, зря потратил время. Голосовать за дебилов не стану, вытру бюллетенем зад и выброшу в урну!
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