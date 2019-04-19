"Залишаться в історії": дебати Порошенка і Зеленського викликали ажіотаж у мережі

Дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, які відбулися на НСК "Олімпійський", викликали ажіотаж у мережі.

Так, інтернет-користувачі опублікували безліч мемів на тему події, а також поділилися своєю думкою в соціальних мережах.

Зокрема, найбільш обговорюваним аспектом стала цитата Зеленського, який назвав терористів "Л/ДНР" повстанцями.

"Повстанці – це epic fail. Такий же, як "цинічні бандери". І теж залишиться в історії", – висловився в Facebook позафракційний народний депутат України Борислав Береза.

"Те, що я побачив сьогодні, було міксом із торжества демократії й ефектного шоу, але це точно не дебати. Це був батл. Політичний батл, який хотіла бачити Україна. Хотіла і побачила", – додав він.

"Не дивуйтеся, якщо завтра війну в Україні Зеленський назве громадянською", – написав у Twitter блогер із ніком Vitauskas.

"Загальне враження від дебатів: гетьман і козачок (засланий)", – написав народний депутат України фракції партії Блок Петра Порошенко Володимир Ар'єв.

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Реакція соцмереж Скріншот

Офіційно. Після виступу Володимира Зеленського на дебатах це більше не терористи. Це "повстанці ДНР". pic.twitter.com/POCejLevMm - Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 19 квітня 2019 р.

Загальне враження від дебатів: гетьман и козачок (заслання). - Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 19 квітня 2019 р.

Якщо сьогодні кандидат в президенти називає терористів "Л / ДНР" гібридної армії РФ на Донбасі "повстанцями", не дивуйтеся, якщо завтра війну в Україні він назве "громадянської" pic.twitter.com/TsiKNiQkFD - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 19 квітня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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