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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Залишаться в історії": дебати Порошенка і Зеленського викликали ажіотаж у мережі

5.9тЧитати матеріал російською

Дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, які відбулися на НСК "Олімпійський", викликали ажіотаж у мережі.

Так, інтернет-користувачі опублікували безліч мемів на тему події, а також поділилися своєю думкою в соціальних мережах.

Зокрема, найбільш обговорюваним аспектом стала цитата Зеленського, який назвав терористів "Л/ДНР" повстанцями.

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"Повстанці – це epic fail. Такий же, як "цинічні бандери". І теж залишиться в історії", – висловився в Facebook позафракційний народний депутат України Борислав Береза.

"Те, що я побачив сьогодні, було міксом із торжества демократії й ефектного шоу, але це точно не дебати. Це був батл. Політичний батл, який хотіла бачити Україна. Хотіла і побачила", – додав він.

"Не дивуйтеся, якщо завтра війну в Україні Зеленський назве громадянською", – написав у Twitter блогер із ніком Vitauskas.

"Загальне враження від дебатів: гетьман і козачок (засланий)", – написав народний депутат України фракції партії Блок Петра Порошенко Володимир Ар'єв.

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

  • Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

  • Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дебатиНСК ОлімпійськийполітикасоцмережіВыборы 2019
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Таких дебатів,ще не було в АНАЛАХ ! Добре що ні хто не обмочився , і не показав АНАЛІЗІВ ! Беріть всі приклад в УСРАІЛЯ !
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... віруючі в З-віра і віруючі в Лєніна. 1+1=3? Як показати на пальцях 1+1?
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Белый господин
Белый господин
Владимир, расчисти эти Авгиевы конюшни. Бандеровцы должны сдохнуть.
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