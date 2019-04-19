Дебати на "Олімпійському": кандидати раптово об'єднали сцени

Під час дебатів на НСК "Олімпійському" президент України Петро Порошенко покинув свою сцену і відправився на сцену його опонента Володимира Зеленського.

Після цього Зеленський заявив, що не розуміє навіщо тоді було ставити дві сцени для дебатів на НСК. Тим часом члени команди Порошенка піднялися на сцену Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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