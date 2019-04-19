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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на "Олімпійському": кандидати раптово об'єднали сцени

1.3тЧитати матеріал російською

Під час дебатів на НСК "Олімпійському" президент України Петро Порошенко покинув свою сцену і відправився на сцену його опонента Володимира Зеленського.

Після цього Зеленський заявив, що не розуміє навіщо тоді було ставити дві сцени для дебатів на НСК. Тим часом члени команди Порошенка піднялися на сцену Зеленського.

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"Голосував за нього, але помилився": Зеленський на дебатах обрушився з критикою на Порошенка
Дебати на "Олімпійському": кандидати раптово об'єднали сцени
Дебати на "Олімпійському": кандидати раптово об'єднали сцени
Дебати на "Олімпійському": кандидати раптово об'єднали сцени

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський в своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.

  • Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.

  • 11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрона, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.

  • 14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

  • ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019дебати
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