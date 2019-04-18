Рейтинг Зеленського різко впав: оприлюднено свіже соцопитування перед виборами

Розрив між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

Такі дані оприлюднив представник центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова Микола Булатевич під час прес-конференції 18 квітня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Як показують результати нашого опитування, за кандидата на пост президента України Володимира Зеленського в другому турі готові проголосувати 54% опитаних респондентів – це тих, які йдуть на вибори і які визначилися зі своїм вибором. Відповідно, за кандидата в президенти Петра Порошенка в другому турі готові проголосувати 44,1% опитаних респондентів, які йдуть на вибори і які визначилися зі своїм вибором", – уточнив він.

Порошенко і Зеленський: соцопитування Дзеркало тижня

Відзначається, що 15% українців все ще не визначилися зі своїм вибором. Ще 17,5% заявили, що "швидше за все, підуть голосувати".

"Ми розуміємо, що результати голосування дуже сильно залежатимуть від реальної активності. Тобто визначальними параметрами в ці останні дні агітаційної кампанії будуть реальна явка на голосування (вона може змінюватися певним чином) і друге – це, безумовно, дебати", – відзначили експерти.

Опитування провели в період з 12 по 16 квітня серед 1800 респондентів з усієї України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

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