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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Рейтинг Зеленського різко впав: оприлюднено свіже соцопитування перед виборами

20.7тЧитати матеріал російською

Розрив між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави44,1%.

Такі дані оприлюднив представник центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова Микола Булатевич під час прес-конференції 18 квітня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Як показують результати нашого опитування, за кандидата на пост президента України Володимира Зеленського в другому турі готові проголосувати 54% опитаних респондентів – це тих, які йдуть на вибори і які визначилися зі своїм вибором. Відповідно, за кандидата в президенти Петра Порошенка в другому турі готові проголосувати 44,1% опитаних респондентів, які йдуть на вибори і які визначилися зі своїм вибором", – уточнив він.

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Порошенко і Зеленський: соцопитування

Порошенко і Зеленський: соцопитування

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Відзначається, що 15% українців все ще не визначилися зі своїм вибором. Ще 17,5% заявили, що "швидше за все, підуть голосувати".

"Ми розуміємо, що результати голосування дуже сильно залежатимуть від реальної активності. Тобто визначальними параметрами в ці останні дні агітаційної кампанії будуть реальна явка на голосування (вона може змінюватися певним чином) і друге – це, безумовно, дебати", – відзначили експерти.

Опитування провели в період з 12 по 16 квітня серед 1800 респондентів з усієї України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

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Україна
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Завтра у Порошенко будет 55%, послезавтра 75% а в день выборов 99%. СУГС, ёпста!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если верить некоторым социологам, за 2 дня до выборов рейтинг Зеленского резко упал, а рейтинг Порошенко резко опух. Вот что значит, опросы проводить после вчерашнего.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ага! Ещё один день - и Порошенко впереди! Как Ельцин в 1996-м. :-)))
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