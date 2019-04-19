Стали відомі імена ведучих на дебатах Порошенка і Зеленського

Модераторами на дебатах на НСК "Олімпійський" між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським 19 квітня будуть голова правління "Громадського радіо" Андрій Куліков і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Як повідомляє "Страна", Куліков представить штаб Порошенка, Фроляк - штаб Зеленського.

Дебати розпочнуться з 5-хвилинних виступів кожного з кандидатів, після цього кожен відповість на 3 питання модераторів, у них буде по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин на відповідь на питання опонента.

Андрій Куліков МедиаНяня

Олена Фроляк LIGA.net

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