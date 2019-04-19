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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на "Олімпійському": у Порошенка терміново звернулися до Зеленського

8.9тЧитати матеріал російською

Кандидату в президенти України Володимиру Зеленському запропонували приєднатися до організації дебатів на НСК "Олімпійський".

Таку заяву зробив глава парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передає " Інтерфакс-Україна ", запропонувавши провести дебати серед людей.

"Ми пропонуємо команді Володимира Зеленського повернутися до організації дебатів всередині стадіону, серед людей, у відкритій фан-зоні. Два мікрофона, ведучий та дебати по суті. Шоу нехай залишаються на сценах, а країна хоче побачити, яким буде її майбутнє від одного та іншого кандидата", – повідомив він.

Новини
Дебати Зеленського і Порошенка: що відбувається біля НСК "Олімпійський" у Києві

Відзначимо, що передвиборні дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенко і Володимиром Зеленським почнуться на НСК "Олімпійський" о 19:00 19 квітня.

Дебати між Зеленським і Порошенко

Дебати між Зеленським і Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 квітня, в день проведення дебатів між Порошенком і Зеленським, правоохоронці з самого ранку частково оточили територію біля НСК "Олімпійський". Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особистості.

  • В "Олімпійському" повідомили, що стадіон був орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

  • Правоохоронці оприлюднили список вулиць, на яких може бути встановлено обмеження руху на час дебатів.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиНСК Олімпійський
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Smith Lera
Smith Lera
Саме дебвти, а не шоу від зеблазеньбені.
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