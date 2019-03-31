Зеленський заявив, що піде на дебати з Порошенком

Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський заявив про готовність до дебатів із чинним президентом і конкурентом у передвиборній гонці Петром Порошенком.

"Я готовий. Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця", — сказав Зеленський на брифінгу в штабі в Києві, відповідаючи на відповідне запитання журналіста. Трансляцію заходу вів канал 1+1.

Зеленський додав, що не веде переговорів з іншими політичними силами про підтримку в другому турі.

"Ми ні з ким не ведемо жодних переговорів, нам нема про що говорити зі старою владою", — сказав він.

Відзначимо, раніше Порошенко висловив думку, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборні дебати: "Вибори — в другому турі — ключовим елементом повинні бути передвиборчі дебати".

Перед першим туром президентських виборів Володимир Зеленський уникав дебатів, проте з'явився в студії суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" за допомогою відеоконференції.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, національний екзит-пол оновив дані про лідерів на виборах президента України.

Станом на 20:00 Володимир Зеленський продовжує лідирувати в президентських перегонах із показником в 30,6%. На другому місці Петро Порошенко (17,8%), на третьому — Юлія Тимошенко з 14,2%.

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