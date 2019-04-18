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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гордон закликав відмовитися від дебатів: Зеленський відповів

21.9тЧитати матеріал російською

Український журналіст Дмитро Гордон закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського відмовитися від дебатів із чинним главою України Петром Порошенком, оскільки існує небезпека, що одну зі сцен на стадіоні можуть підірвати.

Із такою заявою виступив він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", героєм якої став Зеленський.

"Я хочу до вас звернутися з закликом відмовитися від дебатів із Порошенком. Вони нічого не дадуть нації. Хто вже вирішив голосувати за Порошенка або за вас, так і зроблять. Країні ці дебати не потрібні", – сказав журналіст.

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Зеленський і Гордон

Зеленський і Гордон

Скріншот з відео

Гордон попередив Зеленського, що багато факторів вказують на те, що зустріч на НСК "Олімпійському" може бути смертельно небезпечною.

Кандидат у президенти в свою чергу пояснив, для чого ініціював дебати і чому не збирається від них відмовлятися. "Я втомився чути образи на свою адресу. Як тільки мене не називали. Я точно не вважаю себе боягузом. Я не можу відступати. Я прийняв це і ми погодилися... Ми запропонували максимально відритий формат для дебатів", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гордон заявляв, що вважає можливою перемогу Володимира Зеленського на виборах президента в 2019 році.

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Особи
Дмитро ГордонВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Ferat Bey
Ferat Bey
Для того чтобы не быть подхалимом евреев не обязательно быть представителем нордических наций. Для того чтобы встать на сторону украинцев против жидов и русских не обязательно быть украинцем. Украинцы голосуют за понижение тарифов на комунальные услуги и за мерзкого жида Зе, а не за национальное украинское государство. Это очевидный факт. Видимо украинцам не нужно своё национальное государство. Ничего хорошего в том, что в Украине всё будут решать и всем управлять евреи и русские я не вижу. Для меня лично, это очень плохо.
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Домбровская Юлия
Домбровская Юлия
Полностью согласна с предложением Дмитрия Ильича, ибо и сама (просто женским чутьём) не могу исключить потенциальную опасность данного мероприятия, и уже писала об этом. Претенденты на булаву не имеют права рисковать собой, ибо речь не идёт об удовлетворении их личных амбиций, а об угрозе для нашей страны, которая во много раз умножается, когда в замкнутом пространстве стадиона окажутся два самых значимых (на данный момент) человека нашего государства. Кроме того мне претит идея "стадионных игрищ" ещё и потому, что страна сейчас находится в крайне тяжёлом положении по всем позициям, а тут просто какой-то "пир во время чумы" намечается...
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет РЕАЛЬНЫЕ шансы стать новым украинским президентом, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, чтобы тот снял свою кандидатуру на предстоящих выборах. Готовя своё ПРЕСТУПЛЕНИЕ, апологеты майдановского нацизма пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения порошенковской власти.
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