Гордон закликав відмовитися від дебатів: Зеленський відповів

Український журналіст Дмитро Гордон закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського відмовитися від дебатів із чинним главою України Петром Порошенком, оскільки існує небезпека, що одну зі сцен на стадіоні можуть підірвати.

Із такою заявою виступив він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", героєм якої став Зеленський.

"Я хочу до вас звернутися з закликом відмовитися від дебатів із Порошенком. Вони нічого не дадуть нації. Хто вже вирішив голосувати за Порошенка або за вас, так і зроблять. Країні ці дебати не потрібні", – сказав журналіст.

Зеленський і Гордон Скріншот з відео

Гордон попередив Зеленського, що багато факторів вказують на те, що зустріч на НСК "Олімпійському" може бути смертельно небезпечною.

Кандидат у президенти в свою чергу пояснив, для чого ініціював дебати і чому не збирається від них відмовлятися. "Я втомився чути образи на свою адресу. Як тільки мене не називали. Я точно не вважаю себе боягузом. Я не можу відступати. Я прийняв це і ми погодилися... Ми запропонували максимально відритий формат для дебатів", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гордон заявляв, що вважає можливою перемогу Володимира Зеленського на виборах президента в 2019 році.

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