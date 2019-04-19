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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком

6.4тЧитати матеріал російською

У мережі заявили, що кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський сказав неправду під час дебатів на НСК "Олімпійський" зі своїм опонентом, чинним главою країни Петром Порошенко.

Користувачі звернули увагу на фразу Зеленського про те, що він від початку війни в Україні не відвідував Росію.

На сторінці у Facebook Валерій Шергін опублікував скріншот відео, на якому Зеленський у 2014 році нібито знімався в Москві.

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При цьому багато коментаторів відповіли, що ролик був створений за допомогою монтажу.

Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком
Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком
Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком
Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком
Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком
Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком
Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком

Водночас "Радіо Свобода", посилаючись на інформацію про перетин державного кордону, яка є в розпорядженні журналістів "Схем", пише, що востаннє Володимир Зеленський вилітав у Росію (Москву) 4 червня 2014 року. Повертався звідти 12 червня 2014-го.

Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком

Скріншот

Їздив до Росії? Мережа піймала Зеленського на брехні на дебатах із Порошенком

Схеми

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

  • Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

  • Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Зеленським і Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

  • Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському" викликали ажіотаж у мережі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
дебатиНСК ОлімпійськийполітикаВыборы 2019Росія
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