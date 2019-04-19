Під "Олімпійським" помітили групу підозрілих людей: фото з місця подій

Під НСК "Олімпійський", де повинні відбутися дебати між кандидатами в президенти, чинним главою держави Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським, стягнули групу молодих людей спортивної статури.
Про це повідомляє з місця подій кореспондент OBOZREVATEL. (Відео дивіться тут).
Кілька десятків підозрілих незнайомців представилися журналістами, однак стали осторонь від черги для преси. Відзначається також, що на всі запитання вони відповіли, що просто "гуляють".
Також під комплексом активно почали збиратися глядачі. Відзначимо, зустріч Зеленського з Порошенком призначена на 19:00.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. У результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
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