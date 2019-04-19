Під "Олімпійським" помітили групу підозрілих людей: фото з місця подій

Під НСК "Олімпійський", де повинні відбутися дебати між кандидатами в президенти, чинним главою держави Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським, стягнули групу молодих людей спортивної статури.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент OBOZREVATEL. (Відео дивіться тут).

Кілька десятків підозрілих незнайомців представилися журналістами, однак стали осторонь від черги для преси. Відзначається також, що на всі запитання вони відповіли, що просто "гуляють".

Також під комплексом активно почали збиратися глядачі. Відзначимо, зустріч Зеленського з Порошенком призначена на 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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