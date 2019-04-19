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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Під "Олімпійським" помітили групу підозрілих людей: фото з місця подій

3.9тЧитати матеріал російською

Під НСК "Олімпійський", де повинні відбутися дебати між кандидатами в президенти, чинним главою держави Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським, стягнули групу молодих людей спортивної статури.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент OBOZREVATEL. (Відео дивіться тут).

Кілька десятків підозрілих незнайомців представилися журналістами, однак стали осторонь від черги для преси. Відзначається також, що на всі запитання вони відповіли, що просто "гуляють".

Під "Олімпійським" помітили групу підозрілих людей: фото з місця подій

Також під комплексом активно почали збиратися глядачі. Відзначимо, зустріч Зеленського з Порошенком призначена на 19:00.

Під "Олімпійським" помітили групу підозрілих людей: фото з місця подій
Під "Олімпійським" помітили групу підозрілих людей: фото з місця подій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
В дупу долбяца шоль? Тюю так цеевропа же, дядькам можна:))
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні кому ще не вдавалось залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ !
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2
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Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Ибн Хабибулин, Конч
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