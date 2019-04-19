ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Замах на президента: на дебатах на "Суспільному" заявили про можливий теракт

46.5тЧитати матеріал російською

Під час дебатів у студії "Суспільного" заявили, що в залі може перебувати людина, яка має намір вчинити терористичний акт.

Таку заяву модератор дебатів зробила після появи чинного президента Петра Порошенка в залі:

"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може вчинити терористичний акт. Мене просять сказати це в ефірі. Я оголошую це для того, щоб хто боїться, зараз покинув зал".

"Я приймаю рішення залишитися", – сказав на це Порошенко.

Новини
Дебати Зеленського і Порошенка: найяскравіші цитати кандидатів
Петро Порошенко на "Суспільному"

Петро Порошенко на "Суспільному"

Скріншот

"Я теж залишаюся, Петре Олексійовичу, тому що що мені робития ведуча шоу", – відповіла модератор. Вона також уточнила, що повідомлення про можливий теракт – замах на президента – надійшло на лінію "102".

Пізніше в СБУ заявили, що дзвінок міг бути з території РФ.

Відзначимо, дебати в студії "Суспільного" почалися після закінчення дебатів Порошенка з опонентом Володимиром Зеленським у Києві на НСК "Олімпійський".

Представник Зеленського Сергій Кальченко 18 квітня заявив, що опонент Порошенка не прийде на "Суспільне".

Студія "Суспільного"

Студія "Суспільного"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

  • Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

  • Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
16
Коментарі
114
114
Смішно
16
Цікаво
31
Сумно
20
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Петруха самострел организовать хотел.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Бугагагагагагага))))))))))))))))))))). Такое схавать может только уграенез.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
васильевич василий
васильевич василий
. Это по заказу Порошенко и звонили что бы показать какой он храбрый
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Key Natalie
Key Natalie
васильевич василий, то ваш Зе ленин ховається від усіх, а Порошенко навіть згодився у ворожу фан-зону на Олімпійському піти і виступати серед прихильників Зеленського,які його ще й перекричати намагалися..і ти тут про хоробрість говорити щось будеш!? Гів*а ти кусок!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки