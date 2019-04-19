Замах на президента: на дебатах на "Суспільному" заявили про можливий теракт

Під час дебатів у студії "Суспільного" заявили, що в залі може перебувати людина, яка має намір вчинити терористичний акт.

Таку заяву модератор дебатів зробила після появи чинного президента Петра Порошенка в залі:

"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може вчинити терористичний акт. Мене просять сказати це в ефірі. Я оголошую це для того, щоб хто боїться, зараз покинув зал".

"Я приймаю рішення залишитися", – сказав на це Порошенко.

Петро Порошенко на "Суспільному" Скріншот

"Я теж залишаюся, Петре Олексійовичу, тому що що мені робити – я ведуча шоу", – відповіла модератор. Вона також уточнила, що повідомлення про можливий теракт – замах на президента – надійшло на лінію "102".

Пізніше в СБУ заявили, що дзвінок міг бути з території РФ.

Відзначимо, дебати в студії "Суспільного" почалися після закінчення дебатів Порошенка з опонентом Володимиром Зеленським у Києві на НСК "Олімпійський".

Представник Зеленського Сергій Кальченко 18 квітня заявив, що опонент Порошенка не прийде на "Суспільне".

Студія "Суспільного" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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