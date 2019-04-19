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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Загроза терактів на "Олімпійському": у МВС зробили заяву

11.2тЧитати матеріал російською

Під час проведення дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" будуть безпрецедентні заходи безпеки. Правоохоронці зроблять усе, щоб уникнути провокацій і вибухів.

Про це OBOZREVATEL заявив радник глави МВС Іван Варченко у відповідь на слова журналіста Дмитра Гордона в студії телеканалу "1+1". Журналіст закликав кандидата Володимира Зеленського відмовитися від дебатів на НСК "Олімпійський", оскільки це небезпечно. На думку Гордона, одну зі сцен, на якій перебуватимуть кандидати, можуть підірвати.

У МВС не розділяють панічних настроїв щодо можливих терактів під час дебатів. Варченко закликав громадян утриматися від поширення подібних заяв.

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

"Ми розуміємо, що вже п'ять років Україна перебуває в стані підвищеної терористичної загрози через агресію РФ. На жаль, ми маємо факти реалізації таких терористичних загроз, у результаті яких загинули наші громадяни. Але разом із тим ми розуміємо, що завдання терориста і терористичної держави, такої як Росія, – сформувати в Україні почуття страху, невпевненості і безпорадності. Тому не потрібно давати терористові зрозуміти, що нам страшно, що ми не впевнені і не здатні забезпечити безпеку", – вважає Варченко.

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За словами радника, Україна протягом п'яти років навчалася, як захищатися від подібних загроз. У країні вже проходили масові заходи, які могли б зацікавити терористів, але вдалося забезпечити порядок і захист.

Підготовка до дебатів

Підготовка до дебатів

"Звичайно, жодна цивілізована країна світу не може гарантувати абсолютну безпеку. Але ми робимо все залежне від правоохоронних органів, щоб дебати кандидатів на НСК пройшли спокійно і безпечно", – каже Варченко.

Він додав, що вже з середи, 17 квітня, на стадіоні працюють вибухотехніки, а НСК узятий під цілодобову охорону. Біля входу стоятимуть рамки, також буде застосовуватися техніка, яка сканує й ідентифікує обличчя.

"Просимо з розумінням поставитися до того, що поліцейські будуть проводити поверхневий огляд глядачів. Також не треба брати з собою речі, які заборонено проносити на стадіон. Просимо утриматися від провокацій, від спроб з'ясування стосунків у форматі стінка на стінку, від хуліганських дій", – підсумував Іван Варченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
дебатиНСК Олімпійськийполіціябезпекатероризм
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Наркоклоун против хромой свиньи! Обязательно посмотрю баттл 2 сортов говна.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В смысле превентивный удар Градами по Олимпийскому нанесут? Или про какие ещё украинские методы борьбы с терроризмом этот клоун говорит?
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...За завуалированную публичную угрозу убийством в адрес Вл. Зеленского, "независимого журналиста" Дм. Гордона следовало бы привлечь к уголовной ответственности!
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