Загроза терактів на "Олімпійському": у МВС зробили заяву

Під час проведення дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" будуть безпрецедентні заходи безпеки. Правоохоронці зроблять усе, щоб уникнути провокацій і вибухів.
Про це OBOZREVATEL заявив радник глави МВС Іван Варченко у відповідь на слова журналіста Дмитра Гордона в студії телеканалу "1+1". Журналіст закликав кандидата Володимира Зеленського відмовитися від дебатів на НСК "Олімпійський", оскільки це небезпечно. На думку Гордона, одну зі сцен, на якій перебуватимуть кандидати, можуть підірвати.
У МВС не розділяють панічних настроїв щодо можливих терактів під час дебатів. Варченко закликав громадян утриматися від поширення подібних заяв.
Порошенко і Зеленський
"Ми розуміємо, що вже п'ять років Україна перебуває в стані підвищеної терористичної загрози через агресію РФ. На жаль, ми маємо факти реалізації таких терористичних загроз, у результаті яких загинули наші громадяни. Але разом із тим ми розуміємо, що завдання терориста і терористичної держави, такої як Росія, – сформувати в Україні почуття страху, невпевненості і безпорадності. Тому не потрібно давати терористові зрозуміти, що нам страшно, що ми не впевнені і не здатні забезпечити безпеку", – вважає Варченко.
За словами радника, Україна протягом п'яти років навчалася, як захищатися від подібних загроз. У країні вже проходили масові заходи, які могли б зацікавити терористів, але вдалося забезпечити порядок і захист.
Підготовка до дебатів
"Звичайно, жодна цивілізована країна світу не може гарантувати абсолютну безпеку. Але ми робимо все залежне від правоохоронних органів, щоб дебати кандидатів на НСК пройшли спокійно і безпечно", – каже Варченко.
Він додав, що вже з середи, 17 квітня, на стадіоні працюють вибухотехніки, а НСК узятий під цілодобову охорону. Біля входу стоятимуть рамки, також буде застосовуватися техніка, яка сканує й ідентифікує обличчя.
"Просимо з розумінням поставитися до того, що поліцейські будуть проводити поверхневий огляд глядачів. Також не треба брати з собою речі, які заборонено проносити на стадіон. Просимо утриматися від провокацій, від спроб з'ясування стосунків у форматі стінка на стінку, від хуліганських дій", – підсумував Іван Варченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних собачих боях, проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
3 квітня запрошення на дебати послідувало і від Зеленського. Він зняв ролик із відеозверненням до Порошенка.
4 квітня Порошенко прийняв запрошення на дебати від опонента.
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