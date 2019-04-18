Зеленський не піде на дебати на "Суспільне"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийде на теледебати, які відбудуться на "Суспільному" 19 квітня.
Про це заявив після засідання ЦВК у четвер, 18 квітня, уповноважений представник Зеленського Сергій Кальченко, передає "РБК-Україна". У його планах – лише зустріч зі своъм опонентом, чинним президентом Петром Порошенком на стадіоні.
"Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному", – зазначив Кальченко.
Нагадаємо, ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "баттлу" на стадіоні, про який уже домовилися штаби опонентів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна громадська телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних собачих боях, проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
3 квітня запрошення на дебати послідувало і від Зеленського. Він зняв ролик із відеозверненням до Порошенка.
4 квітня Порошенко прийняв запрошення на дебати від опонента.
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