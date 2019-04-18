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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський не піде на дебати на "Суспільне"

2.9тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийде на теледебати, які відбудуться на "Суспільному" 19 квітня.

Про це заявив після засідання ЦВК у четвер, 18 квітня, уповноважений представник Зеленського Сергій Кальченко, передає "РБК-Україна". У його планах – лише зустріч зі своъм опонентом, чинним президентом Петром Порошенком на стадіоні.

"Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному", – зазначив Кальченко.

Зеленський не піде на дебати на "Суспільне"

Нагадаємо, ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "баттлу" на стадіоні, про який уже домовилися штаби опонентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Сирман Сергей
Сирман Сергей
А, ну тоді залишайся в кварталі
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Grich Lara
Grich Lara
Ніби ніхто не знав
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