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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Я не здаюся!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами. Відео

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Президент України Петро Порошенко заявив, що зрозумів свої помилки і має намір їх виправити у найближчі п'ять років.

Про це йдеться у відеоролику, який був опублікований на його сторінці в Facebook напередодні дебатів на НСК "Олімпійський". "5 років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці 5 років. Подивіться навколо: безвіз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське — одяг, технології, музику. Ми перетворюємося у країну можливостей", — сказав Порошенко.

За його словами, він зрозумів, що мало говорив з українцями.

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"Я не здаюся!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами. Відео

Скріншот із відео

"Я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас всіма засобами. Використовую методи опонента, і, можливо, навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський проведуть дебати на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Стадіон розрахований на 70 050 місць і знаходиться за адресою вул. Велика Васильківська, 55 (станція метро "Олімпійська").

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А сколько бабла наворовал.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хохлоскот хавайте. Я лично за Петю.
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