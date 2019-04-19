"Навіщо тобі це треба?" Зеленський розповів про зустріч з Порошенком на Банковій

Кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів про зустріч з президентом України Петром Порошенком на вулиці Банковій.

Під час дебатів на НСК "Олімпійський" комік звернувся до чинного президента з питанням, чому він сам прийшов в політику?

"Я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову, Петро Олексійовичу. Я приїхав на Банкову, а Ви мені сказали: Вова, (і це відверто), Ви мені сказали - навіщо тобі це треба? Це дуже складно - ти не будеш бачити своїх дітей, дружину, будеш менше заробляти. Одне питання - навіщо ви все туди лізете? " - сказав Зеленський в кінці своєї промови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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