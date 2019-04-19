"Навіщо тобі це треба?" Зеленський розповів про зустріч з Порошенком на Банковій

Кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів про зустріч з президентом України Петром Порошенком на вулиці Банковій.
Під час дебатів на НСК "Олімпійський" комік звернувся до чинного президента з питанням, чому він сам прийшов в політику?
"Я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову, Петро Олексійовичу. Я приїхав на Банкову, а Ви мені сказали: Вова, (і це відверто), Ви мені сказали - навіщо тобі це треба? Це дуже складно - ти не будеш бачити своїх дітей, дружину, будеш менше заробляти. Одне питання - навіщо ви все туди лізете? " - сказав Зеленський в кінці своєї промови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський в своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1 + 1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрона, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".
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