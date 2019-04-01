Зеленський і Порошенко зустрінуться на теледебатах: названа дата

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила двох лідерів президентських перегонів – кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка на дебати.

Телетрансляція була призначена на 19 квітня – останню п'ятницю перед другим туром голосування, повідомляє прес-служба "Суспільного".

"Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку і надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів", – ідеться в повідомленні.

Зеленський і Порошенко utro.ru

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про вибори президента України", кандидати повинні зустрітися в прямому ефірі ввечері між 19 і 22 годинами. Самі дебати не повинні перевищувати 60 хвилин.

Транслювати передвиборні теледебати будуть Суспільні теле- і радіоканал. Однак і інші канали зможуть безкоштовно показувати ефір.

Примітно, що Зеленський і Порошенко мають право відмовитися від участі. У разі відсутності одного з кандидатів, виділений йому час переходить до опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

Згідно з даними екзит-полів, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!