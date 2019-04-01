МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський і Порошенко зустрінуться на теледебатах: названа дата

14.7тЧитати матеріал російською

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила двох лідерів президентських перегонів – кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка на дебати.

Телетрансляція була призначена на 19 квітня – останню п'ятницю перед другим туром голосування, повідомляє прес-служба "Суспільного".

"Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку і надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів", – ідеться в повідомленні.

Новини
Зеленський і Порошенко в другому турі: як це було і хто переможе

Зеленський і Порошенко

Зеленський і Порошенко

utro.ru

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про вибори президента України", кандидати повинні зустрітися в прямому ефірі ввечері між 19 і 22 годинами. Самі дебати не повинні перевищувати 60 хвилин.

Транслювати передвиборні теледебати будуть Суспільні теле- і радіоканал. Однак і інші канали зможуть безкоштовно показувати ефір.

Примітно, що Зеленський і Порошенко мають право відмовитися від участі. У разі відсутності одного з кандидатів, виділений йому час переходить до опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
2
4
Смішно
55
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Аби не москаль!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
васильевич василий
васильевич василий
А вот комик или гомик- что лучше?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
васильевич василий, тебя больше педофил устроит, который пупок мальчику прилюдно сосал, не зря ведь ты своего сынишку тренировал, вдруг повезёт
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Неужели в украине все так грустно, что президентом ставят комика?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Захаров Дмитрий, когда в стране народ а не стадо, тогда в слуги народу можно кого угодно нанимать чтобы волю народа исполнял
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сирман Сергей
Сирман Сергей
Захаров Дмитрий, так вам же не нравится порошенко в чем дело
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки