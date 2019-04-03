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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Даю 24 години": Зеленський покликав Порошенка на дебати

24.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Команди Зе" в Facebook. Він назвав місце і формат зустрічі і дав президенту добу на роздуми.

"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличетете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, сховаюсь. Ні, я - це не ви в 2014 році. Я приймаю виклик і ось мої умови", – заявив Зеленський.

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Озвучать форму і місце: у Зеленського заявили про дебати з Порошенком

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

"Чекаю вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Всі канали мають право транслювати дебати наживо, всі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати обов'язково повинні пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Україні потрібен здоровий президент. На знак поваги до третьої частини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля або Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, а з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським", – продовжив він.

"Даю вам 24 години. ДумайТе", – озвучив Зеленський.

На сторінці Зеленського у Facebook також почали зворотній відлік з моменту оприлюднення заяви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Астахов Александр
Астахов Александр
Стиль "запрошення на дебати свідчить, що Зеленський тупо клован, а ніякий не кандидат в Президенти. Бо робота Президента - це не шоу, яке проходить на стадіоні. Він що, і країною буде зі стадіону по телевізору керувати?
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Скирда Женя
Скирда Женя
Кроме медицинской экспертизы я бы обязал обоих кандидатов написать к примеру обычный диктант на украинском языке !! Это было бы куда полезнее для НАРОДА!! Так как народу в первую очередь нужен не только здоровый президент но и НЕ глупый и безграмотный !!! С проффесора мы на прикалывались уже!!!!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Скирда Женя, диктант на украинском языке полезнее для народа? Пятилетнюю войну прекратить желания не возникало?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
24 часов маловато чтобы выйти из запоя, дай хоть недельку.
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