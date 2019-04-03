"Даю 24 години": Зеленський покликав Порошенка на дебати

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Команди Зе" в Facebook. Він назвав місце і формат зустрічі і дав президенту добу на роздуми.

"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличетете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, сховаюсь. Ні, я - це не ви в 2014 році. Я приймаю виклик і ось мої умови", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

"Чекаю вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Всі канали мають право транслювати дебати наживо, всі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати обов'язково повинні пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Україні потрібен здоровий президент. На знак поваги до третьої частини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля або Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, а з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським", – продовжив він.

"Даю вам 24 години. ДумайТе", – озвучив Зеленський.

На сторінці Зеленського у Facebook також почали зворотній відлік з моменту оприлюднення заяви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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