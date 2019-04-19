"Не знущайтеся над Україною!" Порошенко дорікнув Зеленському в некомпетентності

Кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко в ході дебатів на НСК "Олімпійський" поставив своєму опонентові Володимиру Зеленському ключові, на його думку, запитання, і дорікнув його в некомпетентності.

"Пане Володимире, ви сказали, що збираєтеся вчитися на посаді президента. Сіли б ви в літак, в який би сів "порулювати" учень? Чи пішли б ви до такого хірурга?" – запитав Порошенко. (Відео дивіться тут ).

"Так чому ж президент і головнокомандувач можуть собі це дозволити? Відповідь тільки одна: не знущайтеся над нашою державою!" – додав він.

Петро Порошенко Скріншот з відео

За словами чинного гаранта, над Україною нависла велика небезпека, ім'я якої – "некомпетентність", і в зв'язку з цим він побоюється того, яким чином Зеленський буде керувати державою в разі перемоги.

Також Порошенко поставив питання про майбутнє держави, підкресливши важливість демократичних цінностей, зокрема, верховенства права.

"Де ви бачите Україну через п'ять років? Дайте точну відповідь", – запитав Порошенко. Зеленський в свою чергу підкреслив, що буде підтримувати європейський шлях України і сказав, що точно визначити, якою буде країна, зараз неможливо.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з даними Центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова, станом на 18 квітня, розрив між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

Раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Голова правління ВГО "Громадянська мережа" Опора "Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів в президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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