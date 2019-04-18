Порошенко vs Зеленський: з'явилися дані нового соцопитування перед виборами

За кандидата в президенти України Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців.

За чинного главу держави мають намір віддати свої голоси 27% виборців. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед жителів сходу, півдня і центру. Водночас на заході, як і минулого разу, позиції обох кандидатів майже рівні", — йдеться в повідомленні.

Відповідно до опитування, 48% виборців очікують поліпшення ситуації в країні в результаті президентських виборів. 25% не мають ніяких надій на зміни, ще 10% очікують погіршення.

Крім того, половина опитаних вважають, що новій команді президента потрібно дати не менше року, щоб показати позитивні результати роботи. Чверть українців хочуть, щоб досягнення з'явилися вже через шість місяців, ще 14% — прагнуть побачити їх через квартал, 8% — чекають негайних змін.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове опитування КСМІ показало явного фаворита президентських перегонів.

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