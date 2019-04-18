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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко vs Зеленський: з'явилися дані нового соцопитування перед виборами

10.1тЧитати матеріал російською

За кандидата в президенти України Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців.

За чинного главу держави мають намір віддати свої голоси 27% виборців. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед жителів сходу, півдня і центру. Водночас на заході, як і минулого разу, позиції обох кандидатів майже рівні", — йдеться в повідомленні.

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Відповідно до опитування, 48% виборців очікують поліпшення ситуації в країні в результаті президентських виборів. 25% не мають ніяких надій на зміни, ще 10% очікують погіршення.

Крім того, половина опитаних вважають, що новій команді президента потрібно дати не менше року, щоб показати позитивні результати роботи. Чверть українців хочуть, щоб досягнення з'явилися вже через шість місяців, ще 14% — прагнуть побачити їх через квартал, 8% — чекають негайних змін.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове опитування КСМІ показало явного фаворита президентських перегонів.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
21 апреля ПРЕМЬЕРА "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-последние дни Украины" Спешите приобрести билеты на избирательных участках.Дебилам бесплатно.
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Keating Pamela
Keating Pamela
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
КОЛОМА ПЕРЕВЕЛ НОВЫЙ ТРАНШ.Следующий ОПОрос (это когда свинья рожает) будет 110 проц за ТЕНЬ. Будут считать ОДНОГО зомбо-дебила за двух здоровых.
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