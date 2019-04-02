Дебати з Порошенком: у Зеленського зробили заяву

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів із Петром Порошенко, але якщо дозволить його графік як художнього керівника студії "Квартал 95".

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, який нагадав, що на попередні дебати, перед першим туром виборів, кандидат у президенти не прийшов саме з причини запланованих раніше виступів, і організатори теледебатів про це знали.

"Так, звичайно, з огляду на те, що Володимир заявляв, що він готовий до цих дебатів. Єдине, я не зовсім розумію щодо графіків, це питання до прес-служби. А в рамках того, наскільки це потрібно українському суспільству, це теж питання. Як показує практика, люди вже втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі і в рамках дебатів, і в рамках виборчих кампаній від представників діючих політичних еліт", – каже політолог.

Разумков також вважає, що перед проведенням дебатів коректніше було б почути звіт від діючої влади про виконані завдання й обіцянки, а потім вже формулювати нові позиції в програмі.

Разом із тим спікер передвиборного штабу запевнив: "Володимир Зеленський готовий до дебатів, він про це говорив. А як це буде відбуватися і коли, це вже інше питання".

Зазначимо, що в афіші на офіційному сайті студії "Квартал 95" немає анонсованих гастролей і концертів за участю Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України.

Центральна виборча комісія представила перші результати підрахунку голосів виборців на виборах президента України, згідно з якими до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

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