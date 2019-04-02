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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати з Порошенком: у Зеленського зробили заяву

17.4тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів із Петром Порошенко, але якщо дозволить його графік як художнього керівника студії "Квартал 95".

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, який нагадав, що на попередні дебати, перед першим туром виборів, кандидат у президенти не прийшов саме з причини запланованих раніше виступів, і організатори теледебатів про це знали.

"Так, звичайно, з огляду на те, що Володимир заявляв, що він готовий до цих дебатів. Єдине, я не зовсім розумію щодо графіків, це питання до прес-служби. А в рамках того, наскільки це потрібно українському суспільству, це теж питання. Як показує практика, люди вже втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі і в рамках дебатів, і в рамках виборчих кампаній від представників діючих політичних еліт", – каже політолог.

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Разумков також вважає, що перед проведенням дебатів коректніше було б почути звіт від діючої влади про виконані завдання й обіцянки, а потім вже формулювати нові позиції в програмі.

Разом із тим спікер передвиборного штабу запевнив: "Володимир Зеленський готовий до дебатів, він про це говорив. А як це буде відбуватися і коли, це вже інше питання".

Зазначимо, що в афіші на офіційному сайті студії "Квартал 95" немає анонсованих гастролей і концертів за участю Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
— Не понимаю, — сказал он. — Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый парень. Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у пидарасов. — Мне кажется, — ответил я, — есть и другие варианты. — Есть. Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс. Виктор Пелевин, EmpireV
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Павлов Дмитрий, хуйлу дай почитать, чтобы он знал, что ты о нем думаешь
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Булах Петр
Булах Петр
Ех,жаль що немає зараз серед нас Ільфа та Петрова...
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А как же обязанность президента продать свой бизнес????? Зе собирается продавать свою студию???
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