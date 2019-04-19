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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео

13тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський під час передвиборних дебатів на НСК "Олімпійський" назвав бойовиків "ДНР" і "ЛНР" повстанцями.

Таку заяву Зеленський зробив після того, як Порошенко спростував його твердження про те, що "в пайках повстанців "ДНР" і "ЛНР" є цукерки Roshen".

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Зеленський матюкався на дебатах: з'явилося відео

У мережі гнівно відреагували на таку заяву кандидата.

Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео
Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на НСК "Олімпійський" закінчилися публічні дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. За даними МВС, подивитися на дискусію прийшло 22 тис. осіб.

Дебати тривали близько години. Порошенко першим пішов зі сцени. Відзначимо, що в кінці зустрічі опоненти не потиснули один одному руки.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиВыборы 2019видеоДНРНовини ЛНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ВатоЗэ спалился. Ждем переезд Квартала в Ростов. По тропе предшественников
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Алик Алик
Алик Алик
оБОЗРЕВАТЕЛЬ жопу до сих пор пороху лижит
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Это всё, что вам стоило знать. Это позор полнейший.
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