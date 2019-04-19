Зеленський назвав терористів "ДНР" і "ЛНР" повстанцями: відео

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський під час передвиборних дебатів на НСК "Олімпійський" назвав бойовиків "ДНР" і "ЛНР" повстанцями.

Таку заяву Зеленський зробив після того, як Порошенко спростував його твердження про те, що "в пайках повстанців "ДНР" і "ЛНР" є цукерки Roshen".

У мережі гнівно відреагували на таку заяву кандидата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на НСК "Олімпійський" закінчилися публічні дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. За даними МВС, подивитися на дискусію прийшло 22 тис. осіб.

Дебати тривали близько години. Порошенко першим пішов зі сцени. Відзначимо, що в кінці зустрічі опоненти не потиснули один одному руки.

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