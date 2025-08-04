"Не хочу видеть его": экс-промоутер Усика отметился сенсационным заявлением о карьере чемпиона
Известный украинский промоутер Александр Красюк признался, что будет убеждать абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) завершить карьеру. Глава компании K2 Promotions, который вел дела боксера до нынешнего лета, отметил, что его бывший клиент уже всем все доказал на профессиональном ринге.
Об этом Красюк заявил в интервью WBN. По его словам, победой над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) в середине июля Усик в очередной раз доказал свое превосходство над лучшими представителями королевского дивизиона, вписав свое имя в историю этого вида спорта.
"Я пожелал Усику стать трехкратным абсолютным чемпионом и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного чемпиона. Я не хочу видеть его на ринге, не хочу, чтобы он продолжал драться, по крайней мере, в боксе. Он все доказал, больше ему ничего не нужно. Конечно, найдутся какие-нибудь мошенники, которые снова подтолкнут его к выходу на ринг. Как друг, я сделаю всё возможное, чтобы убедить его завершить карьеру", – сказал Красюк.
Напомним, 20 июля украинец нокаутировал британца в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.
В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.
В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.
Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.
Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.
Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.
Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.
Также Усик сделал необычное заявление о гимне Украины. А в сети показали видео того, что происходило перед боем украинца с Дюбуа.
На видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.
Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал о переговорах по новому бою нашего боксера. Также чемпиону бросил дерзкий вызов украинец. Кроме того, супертяж вернулся в страну и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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