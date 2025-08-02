'Переговоры уже начались'. Тренер Усика назвал имя 'сенсационного соперника' на следующий и последний поединок в карьере Александра

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) может провести прощальный бой в начале 2026 года. Как сообщает издание Secondsout, "новый соперник удивил даже самых опытных болельщиков".

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По информации британских СМИ, команда украинского чемпиона начала переговоры о неожиданном поединке против блогера и бойца Джейка Пола (11-1, 7 KO) .

После громкой победы над Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде на "Уэмбли" в июле, где Усик объединил все пояса внимание фанатов переключилось на возможных следующих оппонентов. В числе кандидатов — обязательный претендент Джозеф Паркер и потенциальный третий бой с Тайсоном Фьюри.

Однако неожиданным вариантом стал американский ютубер Джейк Пол, недавно одержавший победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Пол также упоминался в контексте возможного боя с Энтони Джошуа, но теперь, по всей видимости, прицелился и на Усика.

Как сообщил представитель команды украинца Сергей Лапин в интервью Plejmo, речь может идти не о боксёрском поединке, а о бое по правилам смешанных единоборств (ММА):

"Команда работает над следующим боем. Мы рассматриваем разные варианты — как с точки зрения спортивного смысла, так и с учётом интереса зрителей и статуса соперников. Джейка Пола сейчас вызывает каждый второй, но у нас другой подход. Мы рассматриваем формат ММА — нестандартный шаг, за которым может крыться большая сила. Бокс с Усиком мы не обсуждаем — без неуважения к Полу, но в ММА шансы становятся ближе. У Джейка есть определённый опыт, а Александру придётся быстро адаптироваться. Это может стать шоу с глобальной аудиторией. Переговоры уже начались, и если всё сложится — бой может пройти в начале следующего года".

Отметим, что еще в марте Усик намекнул на бой с ютубером и боксером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств (MMA). У себя в Instagram Александр разместил фотографи с 28-летним американцем и тегнул его.

В ответ Пол разместил в Instagram опрос, где поинтересовался у подписчиков: "Нам стоит это сделать?", намекая на потенциальный бой.

Лапин также ранее неоднократно высказывался об идее такого поединка.

В мае Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом в хевивейте. После этого Александр предположил, что проведет еще два боя перед уходом на пенсию.

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