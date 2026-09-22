Читатели подсказали, что в своем пресс-релизе о разоблачении детективами БЕБ конвертационного центра Офис генерального прокурора опубликовал интересную фотографию.

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Далее текст на языке оригинала.

На ній зображено печатки та перелік кодів ЄДРПОУ, які, скоріш за все, мають відношення до компаній, задіяних у діяльності конвертаційного центру.

Очевидно, що всіх цікавлять реальні бенефіціари цієї організації, тож можливо, мій розбір переліку допоможе наблизити це розуміння.

Щонайменше 17 з 28 кодів дослівно збігаються з кодами компаній, перелічених у судовій ухвалі Подільського районного суду Києва 2024 року у справі № 758/16447/24.

У цій ухвалі слідство описувало групу юридичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та їх подальшої легалізації.

Серед них: 45002778 - ТОВ "БК "Будвент Девелоп"; 45005166 - ТОВ "Твій Звіт Інвест"; 40023175 - ТОВ "Ірбіс Систем Україна"; 40325995 - ТОВ "Макситоргбуд"; 44809557 - ТОВ "Будексперт України"; 45503592 - ТОВ "Хотеллайф"; 44528904 - ТОВ "Заряд Техніки"; 45611584 - ТОВ "Продторгмакс"; 45262720 - ТОВ "ТД "Естель"; 45291369 - ТОВ "ТД "Про-Макс"; 45575599 - ТОВ "Ріна-Сервіс"; 45634182 - ТОВ "Целено"; 45431476 - ТОВ "Мелеф"; 45508669 - ТОВ "Торг Сейл Актив"; 45628488 - ТОВ "Інфотех Консалтинг"; 40973751 - ТОВ "ЮК "Легаліст"; 45463712 - ТОВ "Лавлекс Медіа"; 36566809 - ПП "Консалтінфо".

Найбільш виразний кластер формується навколо Дмитра Великоівана.

У реєстрах він зазначений як керівник та власник ТОВ "Хотеллайф" – 45503592, ТОВ "Продторгмакс" – 45611584, ТОВ "Макситоргбуд" – 40325995 та ТОВ "Інфотех Консалтинг" – 45628488. Усі вони фігурують в справі № 758/16447/24.

Інший кластер пов'язаний з Ольгою Лаврентьєвою.

Вона є власницею та директором ТОВ "Твій Звіт Інвест" – 45005166, зареєстрованого в Києві, площа Солом'янська, 2, офіс 707.

На офіційному ресурсі НБУ компанія внесена до переліку щодо безліцензійної діяльності. НБУ зазначає, що відповідні дозволи та ліцензії відсутні, а інформація про діяльність компанії аналізується.

Лаврентьєва також керує ТОВ "ТД "Про-Макс" – 45291369. Крім того, у реєстрах вона пов'язана з ТОВ "Твій Звіт" – 42641375.

Окремий маркер – адреса площа Солом'янська, 2.

Там зареєстровані ТОВ "Твій Звіт Інвест" – 45005166 та ТОВ "Целено" – 45634182 власником якої є Катерина Чижевська.

Вона також пов'язана з ТОВ "Мелеф" – 45431476 та ТОВ "Ріна-Сервіс" – 45575599. Всі три компанії фігурують у матеріалах справи № 758/16447/24.

Ще один важливий збіг – справа № 752/9783/25.

В ухвалі Голосіївського райсуду Києва від 2025 року йдеться про відкриття рахунків одразу десяти юридичним особам одним банківським підрозділом.

Серед них шість компаній із фото: 45611584 "Продторгмакс", 45463712 "Лавлекс Медіа", 45503592 "Хотеллайф", 44809557 "Будексперт України", 36566809 "Консалтінфо" та 45628488 "Інфотех Консалтинг".

Окремо варто згадати 45160585 – ТОВ "Пуштрейд".

У справі № 761/29411/25 БЕБ пов'язує його з іншою схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, формуванням податкового кредиту з ПДВ та подальшим обготівкуванням коштів.

Ще один окремий вузол – 45695952 "Катерінгінвест".

Вона з Луцьку, її директор і власник – Людмила Семиног з якою пов’язана і ТОВ "Чиж-Опт-Інвест" 45825501.

Таким чином, у переліку вже простежуються кілька рівнів зв'язків: спільні власники та керівники, спільні адреси, повторна поява тих самих компаній у судових матеріалах та спільний банківський епізод.

Якщо хтось володіє більш закритою та непублічною інформацією щодо цих компаній та бенефіціарів конвертаційного центру – ви знаєте, куди писати.