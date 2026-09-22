«Надеюсь, мы сможем закончить эту войну до зимы»: Зеленский провёл переговоры с Трампом в Нью-Йорке. Видео

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили войну России против Украины, в частности возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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О встрече и её повестке дня ранее сообщало агентство Reuters. По данным журналистов, Зеленский намеревался поднять вопрос об энергетическом перемирии с Россией, а также о потребностях Украины в американских системах противовоздушной обороны Patriot.

Встреча началась

Около 20:55 по киевскому времени в Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с Зеленским и вместе с ним ищет решение для завершения войны. "У меня хорошие отношения с президентом Зеленским, и мы вместе ищем решение, как закончить войну", – сказал президент США.

Зеленский, со своей стороны, выразил надежду, что войну удастся завершить до зимы с помощью американского президента. "Надеюсь, мы сможем закончить эту войну до зимы, и президент Трамп нам в этом поможет", – заявил он.

Варианты завершения войны

Трамп также заявил, что видит два варианта завершения войны. По его словам, один из них "очень плохой", тогда как другой "может привести страны к величию".

Отдельно президент США говорил о последствиях украинских ударов по территории России. Он отметил, что они повлияли на цены на дизельное топливо и стали серьезной проблемой для РФ.

"Удары по России повлияли на цены на дизельное топливо – для РФ это серьезная проблема. Мы будем это обсуждать. Это, безусловно, серьезно ударило по России", – сказал Трамп.

Во время встречи Трамп также высказался по поводу территорий Украины, захваченных Россией. Он заявил, что, по его мнению, стороны смогут заключить соглашение, но не стал уточнять его возможное содержание.

"Думаю, они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за соглашение", – ответил Трамп на вопрос журналиста.

Репортер на совместной пресс-конференции спросил американского президента, по-прежнему ли он считает, как заявлял в прошлом году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Украина может вернуть все свои территории.

Трамп не стал прямо отвечать на этот вопрос и повторил, что, по его мнению, Украина и Россия заключат соглашение.

В то же время Трамп заявил, что и Зеленский, и российский президент Путин хотят завершения войны. "Пришло время. Слишком много людей гибнет, и никто этого не хочет", — сказал президент США.

Энергетическое перемирие

Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина готова к шагам по деэскалации, если Россия прекратит атаки на украинский энергетический сектор, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт.

"Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам с нашей стороны. Решения возможны", — написал президент в соцсети X.

Reuters отмечало, что после телефонного разговора с Трампом в воскресенье Зеленский говорил о дипломатическом импульсе и возможных шагах по деэскалации. В то же время Россия не демонстрировала готовности приостановить воздушные удары.

Напомним, что Трамп ранее заявлял о договоренности Украины и России не наносить удары по энергетическим объектам. Однако после этого Россия нанесла удар по автозаправочным станциям в Киеве, а Украина атаковала российский нефтеперерабатывающий завод, после чего фактическое перемирие перестало действовать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии.