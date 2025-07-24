Официально: Усик получил соперника на следующий бой

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала проведение Александром Усиком (24-0, 15 КО) обязательной защиты чемпионского пояса организации. Наш соотечественник для сохранения титула должен будет подраться с новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

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Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливьери на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Функционер добавил, что организация применила политику "один чемпион в супертяжелом весе", так как Паркер является обладателем временного пояса.

Если украинец откажется от поединка, он лишится титула WBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которого он добился благодаря победе над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Одновременно с этим на официальном сайте WBO опубликовано официальное решение о санкционировании поединка. У сторон есть 30 дней на проведение переговоров по организации боя. Если они проваляться, будут назначены торги. Минимальная ставка – один миллион долларов.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры. Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь, Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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