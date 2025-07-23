'Усик и близко не заработал $132 млн'. Раскрыт истинный гонорар украинца за победу над Дюбуа

Информация о баснословных гонорарах Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа оказалась далека от реальности. Американский журналист и инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил, что истинный заработок украинца составил не больше 10 млн долларов.

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Журналист отреагировал на вбросы, которые распространились в сети после слов известного подкастера Джо Рогана. Тот в эфире заявил, что Усик якобы получил $132 млн, а его соперник — $71 млн. Однако Коппинджер назвал эти цифры вымышленными:

"Он даже близко не заработал $132 миллиона. Откуда вообще берутся такие суммы? Возможно, только 7% от этой цифры", — написал инсайдер в соцсети Х.

Ранее похожие оценки циркулировали на фанатских форумах и в публикациях без подтверждённых источников. Ни промоутеры, ни представители боксёров такие суммы не озвучивали, а официальные данные о гонорарах стороны не раскрывали.

Напомним, что 19 июля состоялся реванш Усик - Дюбуа. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился нокаутом в пятом раунде. Александр во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Были опубликованы судейские записки, согласно которым на момент остановки встречи украинский боксер побеждал по очкам.

На пресс-конференции после боя украинец признался, что нокаутировал "Иваном".

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