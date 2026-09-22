"Пана Романа" призвали в ВСУ: кто стоит за "самым популярным дедушкой" Украины, которого цитировали в Верховной Раде

Украинского блогера Романа Чихаровского, известного миллионам пользователей как "пан Роман", призвали в Силы обороны Украины. Автор вирусных шуток о "разврате", "силе покаяния" и жизни "потихоньку" будет служить в 21-м полку беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

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Об этом сам Чихаровский сообщил в Instagram. Блогер опубликовал фотографию в военной форме и, как и подобает его персонажу, написал о важном изменении в жизни максимально лаконично: "Мобилизовали. Буду что-то немного вот в "Лава".

Представители полка отреагировали на пост военнослужащего также в стиле "пана Романа": "Бог добр. Как-нибудь будет".

Известно, что "Лава" – 21-й полк беспилотных систем 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия". Подразделение специализируется на военной деятельности с применением беспилотных и роботизированных систем. В сентябре 2025 года "Лава" была создана как батальон беспилотных систем, а в апреле 2026 года ее реорганизовали в полк.

Кто такой "пан Роман"

Чихаровский родом из Тернопольской области. Он учился на филологическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также изучал журналистику в Польше. Еще в юном возрасте Роман начал заниматься литературой: его первая книга "Святые не произносят "р" вышла, когда автору было всего 16 лет. Впоследствии он издал роман "Мудация".

Образ "пана Романа" Чихаровский создал в 2022 году. Изначально его герой был священником, однако со временем персонаж превратился в набожного, чудаковатого галичанина почтенного возраста. Визуально сделать себя старше блогеру помогала специальная маска.

Герой говорит с характерным западноукраинским диалектом, выступает против "разврата", дает советы по отношениям, технологиям и жизни. Именно этот образ и принес Чихаривскому широкую популярность в TikTok и Instagram.

В частности, одним из самых известных произведений "пана Романа" стала песня "Сила покаяння". Она настолько разлетелась по сети, что ее фрагменты начали использовать в качестве звукового сопровождения в чужих видео, а слова персонажа впоследствии звучали даже в Верховной Раде. Их цитировал глава ВРУ Руслан Стефанчук.

Популярность персонажа была настолько велика, что в 2024 году его даже пригласили на дискуссию в Школу журналистики и коммуникаций Украинского католического университета. Тогда появление "пана Романа" в роли своеобразного морального авторитета вызвало дискуссии, в частности среди представителей духовенства.

Львовский священник УГКЦ Юстин Бойко, которого сам Чихаровский называл своим "духовным отцом", публично критиковал этот образ. Священник считал, что за юмористическим персонажем могут скрываться серьезные идеологические послания, и отдельно обращал внимание на то, что слова "пана Романа" цитировал Стефанчук.

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