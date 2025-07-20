Стало известно, кто побеждал по очкам перед нокаутом в бою Усик – Дюбуа. Опубликованы судейские записки

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) побеждал по очкам в поединке против британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) перед тем, как нокаутировал его в 5-м раунде. Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершился досрочно.

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Все трое судей уверенно отдали преимущество Александру на момент остановки поединка.

Бенуа Рассел : 40–36 в пользу Усика

: 40–36 в пользу Усика Патрик Морли (Великобритания) : 39–37 в пользу Усика

: 39–37 в пользу Усика Майк Росс (США): 39–37 в пользу Усика

Усик уверенно забрал первые два раунда на всех трех карточках. Третий и четвёртый раунды судьи оценивали по-разному, но даже там преимущество чаще оказывалось на стороне нашего соотечественника.

Таким образом, даже без учета окончательного исхода поединка, Александр шел к победе и по очкам, демонстрируя более точную и организованную работу в ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, после боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой схватке, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

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