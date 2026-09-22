Этим вечером в Нью-Йорке встретятся Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Позавчера они провели телефонный разговор, который состоялся аккурат после очередного успешного удара Сил обороны Украины по Московскому НПЗ. Причем украинцам удалось поразить ключевые установки предприятия, после чего завод остановил переработку нефти.

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И, по имеющейся информации, президент США опять убеждал украинского лидера прекратить удары по российским НПЗ. Вчера Трамп опубликовал пост, смысл которого сводился к тому, что "РФ утратила контроль над нефтеперерабатывающей отраслью", и в очередной раз призвал прекратить войну. Впрочем, прочитать этот пост можно как угодно.

Внушительная часть сегодняшнего разговора президентов США и Украины, вероятно, также будет посвящена именно этому вопросу. На фоне рекордных цен на топливо Трамп всячески пытается накануне выборов отвлечь общественное внимание от аховой ситуации на Ближнем Востоке и объяснить американцам происходящее на заправках войной РФ против Украины. Теперь обсуждение проходит под вывеской "энергетического перемирия".

Есть только одна проблема: объявленная Путиным кампания ударов по украинской энергетике пока не начиналась. Российская армия при этом продолжает массированные удары по гражданской инфраструктуре и промышленности Украины. Только этой ночью РФ нанесла удар баллистическими ракетами по промышленным центрам страны – Днепру, Павлограду и Кривому Рогу. Под непрерывными атаками находятся Киев и область, где Москва в том числе бьёт по продуктовым и аптечным складам.

Судя по опыту прошлых лет, масштабная зимняя кампания ударов по энергетике начинается в середине – конце октября, а иногда и позже. До зимы еще есть время, поэтому сугубо "энергетическое перемирие" сегодня может означать прежде всего выведение российских НПЗ из-под украинских ударов, что объективно выгодно Москве.

Говорить следует об "инфраструктурном перемирии", когда будет прекращено уничтожение всей критической гражданской инфраструктуры. В противном случае Путин, как всегда, сначала заработает, а потом обманет.