'Крым – наш, значит и победа наша!' В России присвоили успех Усика

В ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик досрочно победил британца Даниэля Дюбуа, отправив того в нокаут в пятом раунде. Таким образом Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе во второй раз, обновив свой идеальный рекорд до 24-0.

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Однако триумф украинца вызвал в российском сегменте интернета не восхищение, а новый виток абсурдной агрессии. Некоторые комментаторы из РФ попытались присвоить победу себе.

"Усик крымчанин, а Крым – наш, значит и победа наша!" – написал один из пользователей, вызвав бурное обсуждение в духе "если родился в Крыму — значит, всё еще россиянин".

Другой участник спора даже решил уточнить:"Он от церкви и родителей в Крыму, считай, отказался. Так себе "наш", не нужны нам такие — хоть как боксер великолепный, как человек оказался просто флюгером".

Некоторые россияне пошли дальше, начав с ностальгии по "братским временам": "Скучаю по тем временам, когда мы были вместе. Усик — наш братский народ".

Разумеется, не обошлось без перехода на "военную повестку". Один из юзеров попытались сострить: "Ну что, украинцы, все проблемы решены? Уже можно не бояться ТЦК после победы Усика?"

Нашлись и те, кто обрушился на Усика с критикой за якобы "предательство". В ход пошли напоминания о его обещаниях защищать священников УПЦ и сарказм про "упоротый экстаз в объятиях комбата".

Параллельно другая часть комментаторов попыталась принизить значение самой победы: "У Дюбуа слабая челюсть, Джошуа бил сильнее — и ничего. Это вообще победа?", ""В эпоху Усика нет крутых тяжей. Кризис. Уровень упал, соперники ниже среднего".

Один из недовольных зрителей заявил прямо: "Что за восторги? Очевидно же, что в боксе кризис. Просто повезло, что нет конкуренции".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Усик вызвал истерику в российском сегменте интернета. Его рассказ о нокаутирующем ударе с украинским именем оказался для многих россиян настоящим триггером.

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