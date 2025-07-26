Не вошло в трансляцию. Появилось видео, что было перед выходом Усика на ринг в реванше с Дюбуа

Журналистка британского издания The Daily Mail Шарлотта Дейли опубликовала у себя в TikTok закулисное видео, снятое незадолго до выхода Александра Усика на бой с Даниелем Дюбуа. Эти кадры не были показаны в официальной телетрансляции поединка, состоявшегося 19 июля на стадионе "Уэмбли" в столице Англии.

Видео дня

В небольшом ролике видно, как украинский чемпион настраивается на бой в подтрибунном помещении, а за процессом наблюдает звёздный американский боец и блогер Джейк Пол, прилетевший в Лондон специально ради поединка. Усик сохранял полное спокойствие перед выходом, несмотря на высокую напряжённость момента.

Напомним, украинец стал первым в истории, кто дважды становился абсолютным чемпионом в эру четырёх поясов. После побед над Фьюри в мае Усик вновь подтвердив статус сильнейшего.

Александр в Лондоне нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, объединив все четыре основных титула.

Спустя несколько часов Шарлотта Дейли пришла в раздевалку к Усику и показала, как выглядит лицо боксера и его руки после пропущенных ударов.

В свою очередь после окончания боя Джейк Пол поднялся в ринг, где назвал Усика одним из величайших бойцов в истории, а также показал подарок от ВСУ.

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