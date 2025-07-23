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Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) совершил огромную ошибку в реванше с Александром Усиком (24-0, 15 КО), когда отправился на бой из дому. Британец не только прибыл поздно на стадион, но и не смог должным образом сосредоточиться и настроиться.

Видео дня

Такое мнение в интервью Sun Sport выразил британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО), который раскритиковал соотечественника и его команду. Супертяж подчеркнул, что эту же ошибку ранее допускали многие соперники Усика, что влияло на итоговый результат.

Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

"Мне кажется, подобную ошибку допускали все бойцы. Когда они достигают успехов, они начинают принимать собственные решения. Они говорят себе, что не будут ехать в отель, а проведут время у себя дома. Так же поступал Энтони Джошуа. Вместо того, чтобы приехать утром в отель, а ближе к вечеру пройтись возле стадиона и потом уже на самой арене расслабиться и готовиться к бою. Но что есть, то есть", – сказал Чисора.

Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

Его слова подтверждают журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до боя 19 июля.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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