Чисора назвал ключевую ошибку Дюбуа, из-за которой он проиграл Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) совершил огромную ошибку в реванше с Александром Усиком (24-0, 15 КО), когда отправился на бой из дому. Британец не только прибыл поздно на стадион, но и не смог должным образом сосредоточиться и настроиться.

Видео дня

Такое мнение в интервью Sun Sport выразил британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО), который раскритиковал соотечественника и его команду. Супертяж подчеркнул, что эту же ошибку ранее допускали многие соперники Усика, что влияло на итоговый результат.

"Мне кажется, подобную ошибку допускали все бойцы. Когда они достигают успехов, они начинают принимать собственные решения. Они говорят себе, что не будут ехать в отель, а проведут время у себя дома. Так же поступал Энтони Джошуа. Вместо того, чтобы приехать утром в отель, а ближе к вечеру пройтись возле стадиона и потом уже на самой арене расслабиться и готовиться к бою. Но что есть, то есть", – сказал Чисора.

Его слова подтверждают журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до боя 19 июля.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!