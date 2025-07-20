Тайсон Фьюри совершил неожиданный поступок, увидев фаната с флагом Украины перед боем Усика. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, увидев украинского болельщика с флагом Украины, подошёл к нему и воскликнул: "Viva Ukraina!" Эпизод случился перед боем Усик – Дюбуа на лондонском "Уэмбли".

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Момент попал на видео, которое в своём TikTok опубликовал фанат Марьян Пициль. За сутки ролик собрал почти 440 тысяч просмотров и вызвал активную дискуссию в соцсетях.

Поступок Фьюри особенно удивил на фоне его предыдущих действий: ранее он выразил интерес к визиту в Москву. Также Тайсон встречался с главой прокремлёвской IBA Умаром Кремлёвым и делал репосты публикаций, прославляющих Путина и РПЦ.

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