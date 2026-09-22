Какие ваши козыри?

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Сегодня после 20:00 по Киеву будет проходить встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Разумеется, 47-й президент США будет себя позиционировать в ходе этой встречи как безусловный лидер и всячески пытаться давить на Владимира Зеленского своим, скажем так, немного подутухшим и подувявшим за прошедшие полтора года авторитетом. И даже не удивлюсь, если в риторике инициатора операции Epic Fury, она же – Epic Fail, будет звучать вопрос относительно козырных карт.

А таких карт у Украины с каждым не то, чтобы годом или месяцем, куда быстрее во временных рамках, становится всё больше и больше.

После провала операции Epic Fury и катализации террора против стран Ближнего востока США не смогли защитить своих партнеров в регионе от ударов Ирана, а вот у Украины такие инструментарии оказались в наличии.

В ходе учений НАТО украинские подразделения раз за разом разносили на кусочки натовские батальоны и бригады, в том числе и механизированные бригады США, ярко демонстрируя отсталость и деградативность той тактики, по которой воюют эти армии.

Украина в 2026 году создала настолько масштабное силовое воздействие на глубокий тыл россии как ни одна другая страна в мире, в жизни на такое не только не осмеливавшаяся, но не имеющая соответствующих инструментариев. НПЗ горят. Склады горят. Бензиновый кризис. Химическая отрасль в стагнации.

Но, не менее важным, накануне встречи, за считанные часы, стало то, что российские войска впервые с 2022 года отступают, не просто покидая квадратные километры, десятки квадратных километров – а сотни! Операция Третьего армейского корпуса на Лиманском направлении сейчас как аккомпанемент визита Владимира Зеленского в США и лакмусовая бумажка реальной ситуации в зоне боевых действий – россияне отступают.

В некотором смысле, успех СОУ и в особенности получившая сейчас особое внимание в западных СМИ, а так же российских z-площадках успешная операция 3-го АК, официально подтвержденная генералом Андреем Билецким, это как подспорье в предстоящей дискуссии. А какие козыри у РОВ? Где они смогли с начала года достичь успехов, от которых кровь стынула бы в жилах? Нигде.

Президент Украины приехал на встречу с президентом США с достаточным количеством козырей на руках, в рукавах и карманах. У президента США таких козырей не много. Да, он будет стараться держать хорошую мину при отвратительной игре, но важно держать ритм, который задают наши операции по сезонам "Вивальди" в том числе.

Сегодня у Украины козырей на руках в разы больше, чем у США. Главное – правильно их разыграть.