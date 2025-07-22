Мало кто заметил: чем на самом деле закончился реванш Усик – Дюбуа. Видео, как сдался угол британца

Украинский супертяж Александр Усик (24-0, 15 КО) 19 июля победил в реванше Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Наш соотечественник отправил соперника в нокаут в пятом раунде, однако мало кто обратил внимание на то, что на самом деле произошло в этот момент.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано на странице в социальной сети Instagram стадиона "Уэмбли", который принимал поединок. На ролике показано, как украинец сначала отправил Дюбуа в первый нокдаун, а затем британец снова оказался на настиле ринге после левого хука.

Рефери боя канадец Майк Гриффин начал отсчет. Когда он дошел до девяти, тренер британца Дон Чарльз решил выбросить белое полотенце, тем самым остановив избиение своего подопечного. Судья мгновенно отреагировал на этот поступок наставника Дюбуа и зафиксировал досрочный триумф Александра.

Напомним, после победы над Даниелем наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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