Усик нокаутировал Дюбуа в реванше и второй раз стал абсолютным чемпионом мира. Видео

38-летний чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

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Первый раунд начался в своеобразной разведке. Дюбуа занял центра ринга и попытался "фехтовать" джебом. Под конец британец попытался прижать Сашу в угол, но в ответ пропустил два левых.

Даниель продолжал работать первым номером, но его удары находили лишь воздух. Украинец легко на ногах уходил от атак, ныряя под руки сопернику. Наш соотечественник не тратил силы на пустые удары, подолгу выцеливая. Один из таких прицельных "выстрелов" слева прилетел в голову претенденту на последних секундах.

Старт третьей трехминутки был за Дюбуа. Тот активно прессинговал, при этом затрачивая огромное количество энергии, но без особых результатов. Усику удалось подловить оппонента на контратаке. проверив подбородок Даниеля.

Четвертый отрезок прошел без особой активности со стороны бойцов. Оба работали джебами и старались лишний раз не рисковать. Дюбуа вновь пытался ударить ниже пояса.

В пятом раунде Дюбуа попытался прижать Усика в угол, но в итоге угодил в нокдаун. Даниель бросился добивать Александра и был нокаутирован.

После боя нашего абсолютного чемпиона поздравил президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

"Спасибо за блестящую победу! Сегодня ты еще раз доказал, что воля к победе у украинцев - непреодолимая.Слава Украине! Слава ее Героям! И большая благодарность людям, которые Украину прославляют", – написал Кличко, поблагодарив Сашу за подарок на день рождение.

Зеленский отметил, что Усик не просто побеждает — он вдохновляет всю страну, выходя на каждый бой с Украиной в сердце. Глава государства поблагодарил чемпиона за силу духа и подчеркнул, что эта победа важна не только для самого Усика, но и для всей страны, которая переживает и болеет вместе с ним.

Напомним, что в первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

19 мая 2024 года Усик (22-0, 14 КО) победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Спустя месяц Усик отказался от пояса Международной боксерской федерации (IBF). Титул завоевал Даниэль Дюбуа, который в пятом раунде сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа.

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