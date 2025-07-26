'Не нравятся некоторые фразы'. Усик предложил изменить гимн Украины

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) дал небольшое интервью изданию The Daily Mail, где коснулся околоспортивных тем. В частности, боксеру задали вопрос про гимн Украины.

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Интервью спросила, что чувствует Александр, когда в ринге играет "Ще не вмерла Україна...", особенно в контексте полномасштабного вторжения России. Усик признался, что эта мелодия всегда была для него особенная, хотя кое-какие строчки он бы поменял.

"Это гимн моей страны. Страны, которую я представляю. Где я родился. Где я живу. Он всегда меня вдохновлял. Хотя я бы некоторые фразы в нём изменил. Я говорю правду, потому что мне не нравятся некоторые фразы в моём гимне. Но у нас потрясающий гимн, и он всегда меня мотивирует", – заявил обладатель титулов WBC, WBA, WBO, IBO и IBF.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Александр Усик досрочно победил британца Даниэля Дюбуа, отправив его в нокаут в пятом раунде.

Перед поединком гимн Украины исполнила Надя Дорофеева.

Позже с певицей совместное фото выложил экс-голкипер сборной Украины по футболу Денис Бойко, чем спровоцировал бурную негативную реакцию у Артема Милевского и украинских болельщиков.

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