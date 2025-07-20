Легендарный Леннокс Льюис объяснил победу Усика над Дюбуа

Александр Усик (24-0, 15 КО) победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО), вновь встав абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, нокаутировав британца в пятом раунде на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Этот успех позволил украинцу вернуть титул IBF и вновь объединить пояса WBA, WBO, WBC и IBF, став двукратным абсолютным чемпионом в хэвивейте и трёхкратным абсолютным за карьеру.

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Последним абсолютным чемпионом в тяжёлом весе до Усика был британец Леннокс Льюис. Он лично присутствовал на "Уэмбли" и подвёл краткий итог выступлению Дюбуа одним словом — "перестарался" (overcommitting).

"Он слишком рвался вперёд. Он очень хотел этот бой, хотел добраться до Усика, но не смог. Усик — великолепный боксёр, великий чемпион, он быстро раскусил соперника. Его стиль постоянного движения работает особенно эффективно против тяжело бьющих бойцов. Пока ты целишься — его уже нет на месте", — пояснил Льюис в интервью Seconds Out..

Тем не менее, Льюис выразил уверенность, что 27-летний Дюбуа ещё может вернуться:

Он по-прежнему молод в моих глазах. Это тяжёлое поражение, но он ещё способен восстановиться - Леннокс Льюис

Как сообщал OBOZ.UA, на пресс-конференции после боя Александр сделал неожиданное признание о победном ударе.

Эти слова спровоцировали настоящую агонию у российских ура-патриотов. Многие заявили, что эта победа принадлежит России.

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